Молодым киевлянкам за танцы на могилах погибших военных, видео с которыми девушки выложили в сеть, грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Девушки-сестры уже совершеннолетние.

Об этом сообщает МВД.

Видео вызвало волну хейта в соцсетях. Девушки объяснили, что танцевали возле могилы своего отца, погибшего в Изюме, зная его отношение к культуре захоронения.

Однако полиция расценивает это как надругательство над могилами и расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины.

Напомним, что после размещения скандального видео девушки удалили его из соцсетей и извинились.

Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге на кладбище подростки осквернили могилу ради видео для Instagram.

А недавно в Ивано-Франковске родные погибшего бойца подрались на его могиле во время поминок на годовщину смерти.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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