Двум сестрам-киевлянкам грозит до пяти лет тюрьмы за танцы на могилах погибших военных
Молодым киевлянкам за танцы на могилах погибших военных, видео с которыми девушки выложили в сеть, грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Девушки-сестры уже совершеннолетние.
Об этом сообщает МВД.
Видео вызвало волну хейта в соцсетях. Девушки объяснили, что танцевали возле могилы своего отца, погибшего в Изюме, зная его отношение к культуре захоронения.
Однако полиция расценивает это как надругательство над могилами и расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины.
Напомним, что после размещения скандального видео девушки удалили его из соцсетей и извинились.
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