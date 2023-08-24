В Киеве две девушки устроили танцы среди могил погибших воинов.

Видео девушки выложили в соцсетях. Однако впоследствии все удалили и опубликовали извинения.

По их словам, они сделали это возле могилы своего отца, погибшего в Изюме, зная его отношение к культуре захоронения. Поэтому сначала не видели ничего плохого в своем поступке, но позже "переоценили его".

Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге на кладбище подростки осквернили могилу ради видео для Instagram.

А недавно в Ивано-Франковске родные погибшего бойца подрались на его могиле во время поминок на годовщину смерти.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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