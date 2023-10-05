В Киеве малолетние дети ради развлечения обворовывали могилы погибших военных на Берковецком кладбище.

Об этом сообщает столичная полиция.

Забавы ради восемь детей 2010 и 2011 годов рождения систематически забирали с могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы и другие памятные вещи.

Детям провели воспитательную работу, а на родителей составили административные протоколы.

Похищенные вещи вернут родственникам погибших.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ограбили могилу известного пилота Джуса. Неизвестные украли с нее шевроны, оставленные побратимами пилота.

Также мы писали, что в конце августа молодых киевлянок задержали за танцы на могилах погибших военных. Скандальное видео девушки выложили в соцсети. После хейта в свою сторону, они удалили видео и извинились. Девушкам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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