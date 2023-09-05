Могилу известного пилота Андрея Пильщикова "Джуса" ограбили. Неизвестные украли с нее шевроны, оставленные побратимами пилота.

Об этом сообщила девушка погибшего Мелания Подоляк.

Она попросила воров вернуть шевроны обратно, а взамен обещает конфиденциальность и что-то более ценное.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на могиле Андрея оставили его побратимы. Напишите мне в личные сообщения", - написала Подоляк.

Напомним, 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов: известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Посмертно пилотам были присвоены новые воинские звания. Майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник", а капитану Андрею Пильщикову (Джусу) - "майор".

Также они представлены к государственным наградам. Все погибшие пилоты служили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой получил название "Призрак Киева".

29 августа в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прошло прощание с пилотом "Джусом".