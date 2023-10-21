Для увеличения численности своих войск Российская Федерация привлекает частные военные компании, что позволяет избежать необходимости проведения непопулярных мобилизационных мер в стране.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка сообщает, что ЧВК "Редут" набирает наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев".

Контролируется и финансируется ГУ Генштаба МО РФ (военная разведка, бывшее ГРУ).

С начала вторжения "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.

Группировка может насчитывать более 7 тысяч человек, отметили в разведке. Там считают, что вербовка наемников в "добровольческие" подразделения помогает России избежать объявления мобилизации, которая считается непопулярным шагом.

Ранее в британской разведке рассказали о перспективах использования РФ новой железнодорожной линии до Мариуполя.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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