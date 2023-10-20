Российский генерал Виктор Афзалов стал командующим Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ вместо опального Сергея Суровикина.

Об этом пишут российские издания со ссылкой на собственные источники.

По данным источников прессы, приказ о назначении Афзалова уже состоялся. Генерал был главным кандидатом на этот пост.

На данный момент Виктор Афзалов является начальником штаба ВКС. Он служит в главном военно-авиационном штабе России с 2018 года. Ранее командовал силами ВВС и ПВО Восточного военного округа. Также Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации вторжения войск России 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Напомним, генерала Сергея Суровикина считали близким к погибшему куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Он исчез из публичного пространства после неудавшегося бунта "вагнеровцев".

По данным американских СМИ, российскому генералу Суровикину приказали "оставаться в тени" после мятежа "вагнеровцев".

В середине сентября сообщалось, что Суровикин в составе делегации Минобороны РФ находится в Алжире.

Но в начале октября опального генерала заметили в Москве. Журналисты попытались выяснить у него, где он служит, однако Суровикин отказался с ними общаться.