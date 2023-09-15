В сети появились новые фото российского генерала Сергея Суровикина в Алжире.

Снимки публикуют российские издания.

Кроме того, источники СМИ сообщают, что в Алжире Суровикин находится вместе с делегацией Министерства обороны РФ, поскольку Москва "придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению".

Накануне российские паблики также распространили фото Суровикина и написали, что генерал был направлен в Алжир для встречи с военным руководством страны.

Напомним, на днях появились сообщения, что Суровикин стал главой Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Официальных подтверждений этой информации не было.

В начале сентября в сети появилась первая фотография с генералом Суровикиным после мятежа Евгения Пригожина. Ее опубликовала журналистка Ксения Собчак.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Суровикин освобожден после гибели Пригожина, однако, хотя генерал пока сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, никаких карьерных перспектив у него больше нет.