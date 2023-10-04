Российский генерал Сергей Суровикин, который "пропал" после бунта "вагнеровцев", уже вернулся из Африки в Москву.

Об этом сообщают росСМИ.

Журналисты заметили его вчера вместе с семьей в одном из подмосковных храмов и попытались выяснить, где он теперь служит.

Суровикин отказался с ними общаться.

Российского генерала считали близким к погибшему куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Он исчез из публичного пространства после неудавшегося бунта "вагнеровцев".

Ранее сообщалось, что генерал Суровикин в составе делегации Минобороны РФ находится в Алжире.

Также мы писали о том, что в РФ назначили нового командующего Воздушно-космическими силами РФ вместо Суровикина.

И о том, что, по данным американских СМИ, российскому генералу Суровикину приказали "оставаться в тени" после мятежа "вагнеровцев".

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