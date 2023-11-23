В РФ впервые официально признали ветеранами бойцов бывшего "Вагнера", что позволяет им получать государственные выплаты.

Об этом сообщает британская разведка в соцсети X (Twitter).

"Весьма вероятно, что это сигнализирует о реабилитации некоторых элементов Вагнера со стороны российской администрации", - пишет разведка.

И напоминает, что долгое время в отношении Кремля к "Вагнеру" была "неопределенность" после их попытки мятежа в июне.

Как сообщала британская разведка ранее, большая часть ЧВК "Вагнер" уже перешла в Росгвардию. По неофициальным данным, ими командует сын покойного Евгения Пригожина Павел.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Александр Хинштейн опроверг принятие участников бывших подразделений ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии.

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