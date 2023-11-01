Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Александр Хинштейн опроверг принятие участников бывших подразделений ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии.

Опровержение появилось в его телеграм-канале.

"Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению", – написал Хинштейн.

В сентябре СМИ писали, что в Росгвардию начали принимать бывших "вагнеровцев" из числа амнистированных заключенных. В частности, об этом сообщило российское оппозиционное издание "Важные истории".

А сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что на базе 136-й бригады Росгвардии создается подразделение, в которое войдут бывшие наемники ЧВК "Вагнер". Утверждалось, что возглавить подразделение может сын погибшего летом в авиакатастрофе Евгения Пригожина Павел.