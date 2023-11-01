Один из подозреваемых в массовом убийстве в Волновахе - бывший наемник ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Они назвали личности подозреваемых, уже задержанных за расстрел семьи в Волновахе: это 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау. В Украине Сопов и Рау воевали в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Одного из них задержали в коттедже, где он жил, недалеко от места убийства.

По словам источников, на допросе подозреваемые признались в содеянном, сказав, что хотели убить только мужчин, которые якобы их обидели. А женщин и детей убили "случайно", так как в темноте не смогли распознать жертв.

Предположительно стрельба велась из специальных штурмовых автоматов "Вал".

Младший брат Рау Леонид подтвердил редакции издания "Сибирь.Реалии", что на опубликованных в сети фото и видео – Станислав, служивший в 155-й гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, а в марте завербовавшийся в ЧВК "Вагнер".

"Сейчас вся семья в шоке. Мы просто поверить не можем, что он такое мог сделать. Я узнал об этом в первые часы после. Думал, ну нет, нет! Потом смотрел фото, видео. Ну да, это брат. Мать отказывается верить, еще надеется, что случится какое-то чудо. Мы ведь всей семьей его вытащить пытались оттуда, ходили по военкоматам. Думаю, это война отбила ему голову", - рассказал брат Рау.

Напомним, 29 октября стало известно об убийстве семьи из девяти человек в одном из домов в Волновахе.

На следующий день в "ДНР" задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. Оба российские военные.