В так называемой "ДНР" задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Заявляется, что подозреваемые являются российскими военными с Дальнего Востока, проходящими службу по контракту.

По предварительным данным, мотивом убийства стал конфликт на бытовой почве, информирует Следком РФ.

Напомним, накануне российские паблики сообщили, что в захваченном россиянами городе Волноваха Донецкой области были убиты из огнестрельного оружия девять человек, включая двоих детей. В сети публиковались скрины из местных групп в Telegram-каналах, где заявлялось, что семью, которая проживала в доме, убили "кадыровцы" после ссоры с хозяином дома.

Само убийство произошло 27 октября в частном жилом доме на улице Донецкой. Дом принадлежал семье - мужу и жене, у них были двое детей, девочка-школьница и четырехлетний мальчик. Все они, как утверждается, были убиты, как и ещё пять человек, которые находились в доме. Это были гости, которые пришли праздновать день рождения.

Ранее мы рассказывали, что зимой в захваченной РФ Макеевке расстреляли семью из восьми человек.

А в Москве россиянин зарезал ножом своего собутыльника из-за его проукраинских взглядов.