Подразделение Росгвардии, в которое войдут бывшие наемники ЧВК "Вагнер", возглавит 25-летний сын покойного Евгения Пригожина Павел. Это подразделение создается на базе 136-й бригады Росгвардии.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Источниками этой информации являются пермский сайт, опубликовавший ее со ссылкой на представителя пермского отделения ЧВК, а также телеграм-канал "Павел Пригожин", подлинность которого не установлена. Поэтому достоверность сведений о Павле Пригожине пока непонятна.

Связанные с "вагнеровцами" телеграм-каналы ничего об этом не сообщают. Наоборот, они пишут, что набор в ряды обновленного "Вагнера" в составе Росгвардии приостановлен как минимум до 15 ноября из-за "бюрократических моментов". Его планируют возобновить после принятия закона "О добровольческих формированиях", одобренного Госдумой пока только в первом чтении.

Также "вагнеровские" каналы сейчас ведут информвойну с чеченским подразделением Росгвардии "Ахмат", после того как его представители и российские СМИ сообщили, что многие "вагнеровцы" перешли туда.

Павел Пригожин

Ранее летом, незадолго до гибели, Евгений Пригожин заявил, что остановлен набор новых добровольцев и закрыты центры по вербовке "вагнеровцев".

В сентябре СМИ писали, что в Росгвардию начали принимать бывших "вагнеровцев" из числа амнистированных заключенных.