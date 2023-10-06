Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовился к военному мятежу против властей РФ основательно, с помощью двух спутников оптической разведки JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, доступ к которым был куплен у Китая.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на европейскую службу безопасности.

Сделка с покупкой доступа была оформлена еще в ноябре 2022 года.

Согласно контракту, составленному на английском и русском языках и подписанному 15 ноября 2022 года, компания Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два спутника наблюдения высокого разрешения, принадлежащие китайскому космическому гиганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компании "Ника-Фрут", в то время входившей в коммерческую империю Пригожина. Контракт также предусматривал предоставление спутниковых снимков по запросу.

Изначально Пригожин запрашивал снимки Украины и районов Африки, где действовали наёмники ЧВК, включая Ливию, Судан, Центральноафриканскую Республику и Мали. Но в конце мая 2023 года ЧВК запросила снимки территории РФ: районов от украинской границы до Москвы. То есть маршрута, по которому двигалась колонна "вагнеровцев" во время своего восстания.

Ранее газета The Wall Street Journal написала о последних днях жизни Пригожина. Он провёл их в разъездах по Африке. Сначала его частный самолёт приземлился в столице ЦАР, позже он ненадолго остановился в Мали.

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