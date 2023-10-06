Украинский спецназ действительно проводил операции в Судане против российской частной военной компании "Вагнер" и ее местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Также разведка предоставила журналистам несколько видео.

В роликах показана работа снайперов, атаки FPV-дронов и перестрелка. Детали операции не сообщаются.

Напомним, в конце сентября американский телеканал CNN выпустил материал об атаках на силы RSF вблизи городов Шамбат и Хартум. За эти нападения журналисты возложили ответственность на украинские спецслужбы. Всего телеканал насчитал восемь атак дронов на автомобили и объекты RSF и одну наземную операцию в пригороде Хартума – Омдурмани, где группа спецназовцев штурмовала здание. CNN сообщал, что ЧВК "Вагнер" помогает RSF оружием.

Вскоре на фоне публикаций об ударах украинских спецслужб по африканским мятежникам Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Она состоялась аэропорту Шеннон (Ирландия).