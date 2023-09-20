Украинские спецслужбы, вероятно, стоят за ударами дронов и наземной операцией по ополчению в Судане.

Об этом сообщает CNN.

Украинский военный источник телеканала охарактеризовал операцию против поддерживаемого ЧВК "Вагнер" ополчения как работу "несуданских военных". На вопрос о том, стоит ли за атаками Киев, источник ответил, что "вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы".

Операция включала серию атак на военизированную группировку "Силы быстрой поддержки" (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от российской ЧВК в борьбе против суданской армии за контроль над страной.

CNN не смог независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов. Но журналисты считают, что полученные ими видеоматериалы "выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле". А на контроллере дрона был виден украинский текст.

Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он "не знал об украинской операции в Судане" и не верит в это. Официальные лица США также, похоже, не знали о предполагаемом инциденте и выразили удивление по поводу предположения, что удары и наземная операция могли быть проведены украинскими силами.

Ранее мы рассказывали, что в середине апреля в Судане начался госпереворот. В первый день переворота в захваченном мятежниками аэропорту Хартума загорелся украинский самолет.

Также сообщалось, что под прикрытием боевых беспилотников США эвакуируют из Судана своих граждан через Саудовскую Аравию.