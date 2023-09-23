Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с главой суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Она состоялась аэропорту Шеннон (Ирландия).

"Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией", — отметил президент Украины.

Диалог двух лидеров состоялся на фоне слухов о том, что за недавними ударами по мятежникам в Судане стоят украинские спецслужбы. Об этом на днях сообщил СNN.

С апреля 2023 года в Судане идет вооруженная борьба между армией во главе с ее командующим Абдель Фаттах Аль-Бурханом и мятежниками — отрядами военизированной организации "Силы быстрого реагирования", возглавляемой Мухаммадом Хамданом Дагло. На Западе считают, что последние поддерживаются ЧВК "Вагнер".

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