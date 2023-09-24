Вчера был месяц со дня гибели Пригожина и три месяца с момента начала мятежа "вагнеровцев".



В России об этом писалось крайне скупо. Большинство крупных военных телеграм-каналов вообще тему никак не упомянули.



И такая "звенящая тишина" символизирует одно из главных изменений, которое произошло за последнее время в РФ – радикальное снижение градуса "зрады" в российском информационном поле.



С осени 2022 года "вагнеровская" сетка телеграм-каналов, а также финансируемые Пригожиным военкоры и блогеры, проводили системную работу по деморализации российской армии и общества и дискредитации военно-политического руководства РФ, готовя ремикс февраля 1917 года, который и случился в виде мятежа Пригожина. Ремикс оказался неудачный. Мятеж провалился. А затем и сам Пригожин погиб.



Вслед за провалом мятежа начала рассыпаться и пригожинская телеграм-сетка, большая часть которой стала максимально лояльной властям. В настоящее время в прежнем "зрадном" формате работают лишь отдельные телеграм-каналы и блогеры. Но разгоняемые ими волны "зрады" настолько вялые, что, зачастую, по их поводу уже даже лень злорадствовать украинским телеграм-каналам. И уж в любом случае ситуация не сравнится с временами, когда на телеграм-сцене блистали такие зрадо-звезды как Пригожин или Гиркин-Стрелков.



То есть, можно констатировать, что Кремль за последние месяцы смог в значительной степени взять под контроль российское информпространство, что является одним из важных факторов поддержания внутренней стабильности в РФ.



В то же время, очаги потенциальной дестабилизации сохраняются.



Во-первых, сам по себе феномен появления Пригожина и невиданного в России с 90-х годов "разгула свободы слова" в его телеграм-сетке (в условиях, когда в РФ выносят приговоры за использование в кавычках слова "спецоперация") по наиболее распространенной версии был связан с обострением межклановой борьбы "башен Кремля". Как сформулировал в своем знаменитом разговоре с Фархадом Алиевым продюсер Иосиф Пригожин, "Игорь Иванович (судя по всему глава Росфнети Сечин – Ред.), Сергей Викторович (может быть имеется в виду глава корпорации "Ростех" Чемезов – Ред.) и Золотов (глава "Росгвардии" - Ред.) объединились и обвиняют во всем Сергея Шойгу. У них задача его снести". Также считается, что в войне с Шойгу активно участвовал и губернатор Тульской области Дюмин и, возможно, братья Ковальчуки. По данной версии все описанные выше деятели использовали Пригожина как таран, чтобы "снести" Шойгу. Относительно мятежа Пригожина эта версия распадается на две подверсии. По одной из них Пригожин в какой-то момент вышел из-под контроля кураторов и решил пойти на мятеж без их ведома и согласия. По другой, кураторы были "в теме и в доле", но после провала мятежа быстро от Пригожина отреклись (а по версии Гиркина они же потом Пригожина и убили, чтоб замести следы). Но, судя по тому, что, время от времени, волны зрады в военной сфере все ж таки поднимаются (например, скандал с увольнением командующего 58-й армии Иваном Поповым, а также серия критических заявлений по ситуации на войне депутата Госдумы Андрея Гурулева), разборки в военной сфере продолжаются. И, если начнутся некие внутренние проблемы или же проблемы на фронте, они могут усилиться. Хотя, после гибели Пригожина, поднимать "волны зрады" будет уже гораздо труднее.

Во-вторых, есть риски по ухудшению социально-экономической ситуации в РФ. Растут цены, падает курс рубля. Санкции, хотя и не нанесли смертельного удара по российской экономике, но все ж таки сказываются. Особенно в долгосрочном плане. Все это создает потенциальные точки недовольства. Российские власти, судя по всему, эту угрозу понимают, а потому и стараются делать так, чтобы общество в РФ не сильно чувствовало на себе военные проблемы – повышают зарплаты, например. Но хватит ли ресурсов для продолжения этой политики, если война затянется – вопрос открытый.



В-третьих, положение на фронте.

После весенних заявлений Пригожина, который предсказывал, что сотни тысяч бойцов ВСУ пойдут в наступление на Белгород, Бахмут, Донецк и Крым, сметая все на своем пути, нынешняя ситуация, когда украинская армия за несколько месяцев взяла только несколько сел, россиянами может восприниматься как победа. Собственно, именно так она и представляется сейчас Кремлем. Но все ж таки оборона есть оборона. И в отсутствии каких-то крупных успехов (в виде захвата новых территорий и крупных городов) затягивание войны может вызвать в российском обществе нарастающую усталость, а также вопросы к власти – "почему мы до сих пор не победили", "сколько эта война вообще будет длиться", "что планируется делать, чтоб ускорить победу", "есть ли у Путина план победы" и т.д. (подобный эффект, к слову, уже начинает проявляться из-за затягивания войны и в украинском обществе, о чем мы уже писали). Особенно эти вопросы могут обостриться, если в России объявят новую волну мобилизации. Или же если ситуация на фронте для РФ резко ухудшится.



В такой ситуации у Кремля может быть два варианта действий. Либо попытаться организовать новое масштабное наступление, чтоб переломить ход войны. Либо вести войну к завершению или к заморозке, если на то, конечно, будет готовность у Украины и Запада.

