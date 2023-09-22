Вчера на заседании президиума Госсовета по рынку труда Владимир Путин заявил, что в ближайшее десятилетие Россия должна перейти к "экономике высоких зарплат". На фоне затягивающейся войны эти слова прозвучали как из параллельной вселенной.



Между тем вопрос зарплат для России один из ключевых.



До начала полномасштабного вторжения главной реальной проблемой РФ были не НАТО и Украина, а заниженный в сравнении с потенциалом экономики уровень заработных плат. К началу 2022 года Россия имела очень хороший экономический базис, получая колоссальные и все растущие на фоне прекрасной конъюнктуры рынков доходы от экспорта, которые обеспечивали огромный профицит торгового баланса и возможность увеличивать расходы бюджета. При этом уровень зарплат в РФ был даже ниже, чем в далеко не самых богатых странах Восточной Европы, не говоря уже о Германии или Франции.



Каких-то рациональных объяснений такому парадоксу не было. Приток мигрантов, который лоббировал строительный бизнес для максимизации своей прибыли, лишь отчасти проясняет ситуацию.



В общем, положение с зарплатами в РФ до войны было плохое, что кроме прочего порождало дефицит рабочей силы, так как люди не хотели работать за мизерные деньги. После начала вторжения дефицит резко усугубился: часть граждан уехали за границу, часть были мобилизованы, часть заняты на работах, связанных с войной. А падение курса рубля к доллару привело к оттоку и мигрантов.

Поэтому вопрос о повышении зарплат стоит остро. Российским властям не составило бы особого труда решить его до вторжения. Для этого потребовалось бы значительно меньше ресурсов, чем сейчас тратится на войну в Украине. Все рычаги были в руках правительства. Например, резкое повышение минимальной заработной платы, ранее удерживаемой властями на очень низком уровне, который к началу вторжения был даже ниже, чем в Украине. Лишь со следующего года запланирован более-менее существенный рост МРОТ почти до 20 тысяч рублей, что по нынешнему курсу меньше 200 евро. При этом в РФ уже давно поднимали вопрос о необходимости ее повышения до 25-30 тысяч рублей или выше. И для России начала 2022 года это было бы легко сделать - как и обеспечить постепенный рост зарплаты в бюджетной сфере и в госкорпорациях, за которыми потянулся бы весь рынок.

Но сейчас идет война. Так или иначе, расходы на нее увеличиваются и являются приоритетными. Отчасти, кстати, это влияет на доходы россиян: много платят военным, растут зарплаты в ВПК, а за ними повышается и средний уровень зарплат.



К июню 2023 года средняя зарплата в РФ достигла 76 тысяч рублей (по тогдашнему курсу около 900 евро, сейчас – 760), хотя в феврале 2022 года она была 57 тысяч. Однако при этом падает курс рубля и растут цены.



Пока российским властям удается поддерживать относительную экономическую стабильность и даже планировать рост социальных расходов, но чем дальше будет идти война, тем сложнее будет поддерживать даже такой уровень, не говоря уже о переходе к экономике высоких зарплат, о котором заявил Путин. Хотя, возможно, Путин исходит из того, что война уже скоро закончится.

Ранее западные СМИ написали, что российское руководство планирует в следующем году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6%, или 112 миллиардов долларов.