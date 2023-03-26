В Telegram-каналах появилась запись, как утверждается, разговора российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина с его другом, бывшим российским сенатором и миллиардером Фархадом Ахмедовым.

Участники беседы в нецензурной форме критикуют российские власти. Пригожин уже назвал это фейком.

По версии ряда изданий, разговор состоялся около двух месяцев назад. В нем продюсер называет окружение президента РФ Владимира Путина "кончеными тварями".

"Если честно, то конечно же, они преступники, б...ь, еще какие, они преступники. Они проиграли "Кварталу 95", б...ь. Даже если ... нажмет на "кнопку", б...ь, будущего в этом раскладе у целой нации ни х... нет", - говорит человек голосом, похожим на голос Пригожина.

Голос якобы Ахмедова произносит следующие вещи: "Ситуацию они прос@али, страну они прос@али.... Лилипуты, б...ь. Не доросшие... Сколько невинных людей там страдает? Сколько крови пролито, б...ь? Брат на брата, б...ь. За что?! Жили себе прекрасно. Неосвоенные края, земли у нас по всей России 86 субъектов. Бери и делай: создай условия. Пусть народ работает, зарабатывает, живет, процветает. Нет, б...ь, нам угроза внешняя!". По его мнению, "это надолго", и Россию ожидают "фашизм и военная диктатура".

Пригожин уже выступил с заявлением в Instagram, заявив, что запись фальшивая.

"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью и в общественном поле. Но вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть было не поверил в то, что это я", - сказал Пригожин.

Ранее мы писали, что окружение российского президента Владимира Путина и провластных журналистов все больше критикует военное командование страны.

Также "Страна" рассказывала, как в РФ критикуют генералов за провалы в Украине и что это значит для хода войны.