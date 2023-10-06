В телеграм-каналах, близких к ЧВК "Вагнер", негодуют по поводу вчерашних заявлений Владимира Путина на заседании клуба "Валдай", из которых следует, что основной версией гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе является подрыв ручной гранаты на борту кем-то из пассажиров.

Также пользователи возмущены намеком главы Кремля на то, будто глава ЧВК "Вагнер" мог находиться на борту под действием наркотиков.

Версию о самоподрыве в наркотическом опьянении каналы называют фарсом.

Отметим, подобные заявления ещё раз показывают, что своего отношения к Пригожину и его мятежу президент РФ с июня 2023 года не изменил: Путин считает куратора "Вагнера" предателем, который пытался нанести удар в спину в тяжёлой ситуации. А также даёт понять, что теперь для "вагнеровцев" единственный правильный путь — заключить контракты с минобороны РФ и отправиться на фронт.

В то же время отношение российских властей к остаткам пригожинской сетки телеграм-каналов и к связанным с "Вагнером" структурам пока довольно лояльное. Впрочем, не исключено, что это временно.

Как мы сообщали, РФ не будет привлекать Бразилию к расследованию крушения самолёта Пригожина, изготовленного в этой стране. Это противоречит международным правилам.

Также мы писали, что после смерти Пригожина Путин перехватывает контроль над ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.