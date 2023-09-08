Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убил президент РФ Путин.

Об этом сообщает BBC.

"Путин сдулся – как человек, как политик. Это он убил Пригожина, по крайней мере, такая информация у нас есть. У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", - заявил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что для Украины гибель Пригожина это "определённо плюс", потому что РФ "прикрывалась" наёмниками его ЧВК.

Ранее спикер Путина Песков назвал "ложью абсолютной" заявления западных стран, что убийство Пригожина заказал Кремль.

Напомним, 23 августа вблизи села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. На борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая Пригожини и командира Дмитрия Уткина.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты сами пытаются выяснить, как сбили самолет куратора ЧВК "Вагнер".

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