После гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина "правопреемником" в ЧВК "Вагнер" стал его сын Павел, но у него нет такого политического веса, как у отца.

Об этом пишет в своем телеграм-канале российская журналистка Анастасия Кашеварова в посте, посвященном тому, что сейчас происходит в бывшей ЧВК.

"В компании не понимали, что будет дальше. Выплаты тем, кто находился в Беларуси, были сокращены. Работы как таковой для контингента в несколько тысяч не было. Кто-то также был отправлен в отпуск, кто-то принял решение уйти", - пишет Кашеварова.

После гибели Пригожина и Уткина "совет командиров" "Вагнера" избрал главным Антона Елизарова с позывным "Лотос". Но это вызвало раскол в рядах, поскольку под его руководством часть командиров оставаться не захотели и покинули ЧВК.

Лотос встречался как с Павлом Пригожиным, так и с руководством Росгвардии. Было договорено, что "Вагнер" станет подразделением Росгвардии, однако, по словам Кашеваровой, это пока "предварительные договоренности", и окончательного одобрения Владимира Путина они пока не получили.

Журналистка связывает это с тем, что многие в окружении Путина не хотят усиления позиций главы Росгвардии Виктора Золотова. Поэтому пока "вагнеровцы" находятся в подвешенном состоянии. Некоторые из них уже уехали в Сирию по контракту с Минобороны РФ. Другие отдельно или мелкими группами вливаются в другие формирования в структуре МО РФ или Росгвардии: "Редут", "Ахмат", "Каскад" или "Пятнашка".

Ранее о том, что "вагнеровцы" вливаются в чеченский батальон, заявлял его командир, а также Рамзан Кадыров.

Судя по этим данным, пока "Вагнер" как отдельное подразделение нигде не задействован. И пока неизвестно, хотят ли российские власти, чтобы бывшая ЧВК продолжила работу именно как единая боевая единица, пусть и в составе Росгвардии. Или же бывших наемников будут постепенно распределять по другим военным структурам.

Вчера появилась информация, что сын Пригожина возглавит подразделение Росгвардии с бывшими "вагнеровцами".

Однако ее опровергли в Госдуме.