По состоянию на конец октября большая часть ЧВК "Вагнер" перешла в Росгвардию и возобновила вербовку в свои ряды.

Об этом сообщает британская разведка на сайте Минобороны Великобритании.

"Это подразделение Вагнера при Росгвардии, скорее всего, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца Вагнера Евгения Пригожина", - говорится в сводке.

Другие группы "вагнеровцев", присоединились к другой российской ЧВК "Редут", общая численность которой сейчас насчитывает около 7000 человек. Также часть наемников перешла в кадыровский батальон "Ахмат".

"Российское государство теперь осуществляет более прямой контроль над деятельностью и бывшим персоналом группы "Вагнера" после мятежа в июле 2023 года", - делает вывод разведка.

Ранеео том, что сын Пригожина якобы командует частями ЧВК "Вагнер" сообщали российские паблики. При этом данная версия не имеет каких-либо официальных подтверждений.

Также российские военкоры писали о том, что решение о переходе "Вагнера" как отдельного подразделения в подчинение Росгвардии в Кремле пока не принято.

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