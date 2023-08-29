Погибшего в авиакатастрофе куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина уже похоронили.

Об этом заявляет его пресс-служба.

Она сообщает, что похороны состоялись в закрытом формате, а желающие проститься с погибшим теперь могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, где могила Пригожина появилась рядом с надгробием его отца.

Всего на похоронах присутствовали около 30 человек, людей в военной форме на церемонии прощания не было, пишет российское издание "Агентство" со слов сотрудника кладбища.

"Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел", — рассказал сотрудник.

Также российские телеграм-каналы опубликовали фото стихотворения, которое размещено на могиле Пригожина. Это отрывок из произведения Иосифа Бродского "Натюрморт", который заканчивается словами:

"Мертвый или живой,

разницы, жено, нет.

Сын или Бог я твой".

СМИ предполагали, что Пригожина похоронят на Серафимовском кладбище, поскольку там были значительно усилены меры безопасности. Также появлялась информация, что с куратором ЧВК сегодня прощаются в храме на Университетской набережной в Петербурге, однако ее опровергли вагнеровские паблики.

"О том, что похороны Пригожина будут в закрытом формате, чтобы не допустить на них каких-либо массовых акций, ранее уже предполагали российские СМИ. Официально это подается как пожелание родственников погибшего: так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что именно они будут определять место, время и формат похорон. Неофициально же тайные похороны воспринимаются как очередная демонстрация российской власти отношения к Пригожину, ее стремление не вспоминать его мятеж и не делать из него героя, а просто его забыть", - комментирует событие телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее в Кремле заявляли, что президент РФ не будет присутствовать на похоронах куратора ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались похороны "вагнеровца" Валерия Чекалова, который погиб в самолете Пригожина.