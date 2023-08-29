В Санкт-Петербурге начались похороны "вагнеровца" Валерия Чекалова, который погиб в самолете куратора ЧВК Евгения Пригожина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что это один из самых близких соратников куратора ЧВК.

Его хоронят на Северном кладбище. Журналистов на место не пускают "вагнеровцы", угрожая применением силы в случае, если кто-то будет вести видеосъемку.

По данным прессы, у церкви, где проходит отпевание Чекалова, собрались около 100 человек.

Чекалов с женой

Тем временем на подъезде к Серафимовскому кладбищу Петербурга стоит пост ДПС, поблизости припаркован автобус Росгвардии, а на входе в кладбище дежурит полиция, которая пропускает людей через рамку металлоискателя.

Паблики пишут, что здесь готовятся похоронить и самого Пригожина, прощание с которым, возможно, уже началось в Манеже кадетского корпуса на Университетской набережной (последнее фото). Но подтверждений этим предположениям нет. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что похороны Пригожина пройдут завтра.

Ранее мы писали, что место захоронения Пригожина и остальных пассажиров его самолета до сих пор неизвестно. Но скорее всего, его похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Также стало известно, что Путин не будет присутствовать на похоронах куратора ЧВК.