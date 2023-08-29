Компании погибшего куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выполняли львиную долю контрактов по поставкам питания для армии РФ.

Это выяснило издание "Верстка".

Из 32 поставщиков Вооруженных сил РФ 18 были компании, действующие в интересах Пригожина. Они заработали не менее 4,4 миллиарда рублей чистой прибыли из общей суммы в 5 миллиардов чистой прибыли всех поставщиков питания.

Также издание установило, что среди подрядчиков, оказывающих услуги армии по стирке белья, больше всего денег в 2022 году заработало ООО "Мастер Клининг". Частью компании владеет российский и советский актер театра и кино Геннадий Хазанов, который после начала вторжения РФ уехал в Латвию и выступил против войны в Украине.

Из 97 компаний - подрядчиков "Военторга" 27 скрыли бухгалтерскую отчетность в первый год войны.

Вообще же за год войны доходы компаний-поставщиков выросли более чем в два раза, а по сравнению с 2020 годом - в три раза.

Напомним, после мятеж Пригожина президент России Владимир Путин сообщил, что ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась из бюджета РФ. Только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей.

Между тем в РФ начали хоронить летевших вместе с Пригожиным "вагнеровцев", которые погибли в авиакатастрофе.