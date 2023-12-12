Евросоюз смягчил свое предложение по санкциям против РФ в новом 12-м пакете под давлением средиземноморских стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Первоначально Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ценового потолка. Но позже этот пункт был исключен.

Источник издания говорит, что некоторые средиземноморские страны были обеспокоены, что эти меры поставят их в невыгодное конкурентное положение.

В последнем проекте судоходным компаниям нужно лишь "отчитываться" о таких продажах.

В остальном же 12-й пакет вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения и новые меры для ограничения обхода текущих санкций.

В частности, предусмотрены более жесткие меры, позволяющие доказать, что российская нефть торгуется ниже "ценового потолка" в 60 долл.

Напомним, ранее Словакия выступила против санкций в отношении ядерного сектора РФ.

А Венгрия блокировала обсуждение новых санкций Евросоюза против России.