В Евросоюзе провели опрос и узнали, что 37% жителей - против принятия новых стран в состав, а 35% - за. При этом Украина пользуется самой высокой поддержкой членства.

Такие данные опроса YouGov и Datapraxis приводит немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Среди тех, кто голосует за расширение, Украина пользуется самой высокой поддержкой членства. За нее высказались 37%, против – 33%.

Самыми решительными сторонниками расширения ЕС оказались в Румынии - 51%. Но конкретно Украину хотят видеть в Евросоюзе только 30% граждан этой страны.

В Польше поддержка расширения - 48%, конкретно для Украины - 47%.

В Западной Европе поддержка расширения ЕС ниже - в Германии, Франции, Австрии и Дании за это высказались только 27-29% опрошенных. Из них вступление конкретно Украины поддержали 50% в Дании, 37% в Германии, около 30% во Франции и Австрии.

При этом указано, что Германии больше тех, кто против приема Украины - 39%. Опрос показал, что немцы опасаются негативных последствий от принятия Украины для европейской экономики и безопасности ФРГ.

Ранее канцлер Австрии выступил против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Вена не одобрит начало переговоров в нынешних условиях, потому что Украина не должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами.