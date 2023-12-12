Еще одна страна ЕС выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении - Австрия. Вена не одобрит начало переговоров в нынешних условиях, потому что Украина не должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами.

Об этом заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер во время выступления перед комитетом по делам ЕС Национального совета республики.

Он упомянул Боснию и Герцеговину, которая давно пытается вступить в ЕС, но ее никто не приглашает.

Нехаммер считает, Киеву и Кишиневу должна быть предложена только перспектива вступления в Евросоюз, но при этом не должно быть никакой ускоренной процедуры.

Также Австрия не готова поддержать выделение Украине 50 миллиардов евро помощи.

Ранее против вступления Украины в ЕС выступили Венгрия и Словакия.

По данным Reuters, принятие решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за отсутствия единства по этому вопросу среди стран-членов Евросоюза могут перенести на март.

Между тем Украина продолжает выполнять рекомендации Еврокомиссии для вступления в Евросоюз. Так, на днях Верховная Рада поддержала законопроекты, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.