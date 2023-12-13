Еврочиновники оценивают шансы на положительное решение лидеров Евросоюза о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС в 20-30%.

Об этом они неофициально сообщили украинским журналистам во время саммита ЕС в Брюсселе.

"Шансы на успех - 20-30%", - поделился с журналистами один из высокопоставленных европейских чиновников.

Ранее в Европарламенте призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. При условии, что будут предприняты определённые шаги по реформированию, переговоры о вступлении следует также начать с Боснией и Герцеговиной, а Грузии следует предоставить статус кандидата.

Мы также сообщали, что по словам главы МИД, Украина выполнила за месяц все условия вступления в ЕС, на которые ей дали четыре месяца.

"ЕС хочет принять решение об открытии переговоров о членстве с Украиной. ЕС понимает, что непринятие этого решения также будет означать блокирование расширения ЕС на другие страны также. И у них есть осознание, что это будет иметь ужасные последствия для репутации Евросоюза", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина может "попрыгать и станцевать", если это будет нужно для вступления в Евросоюз.