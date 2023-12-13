Словакия считает Украину не готовой к вступлению в ЕС, но обещает не блокировать начало с ней переговоров на грядущем голосовании.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет Dennik N.

"Украина совершенно не готова к началу переговоров (о вступлении в ЕС)", – заявил Фицо.

В то же время, он пообещал не препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС на саммите 14-15 декабря.

Напомним, что вступление Украины обещала блокировать Венгрия. Против также высказывалась Австрия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если голосование будет провалено, это "будет говорить о том, что Путин ветировал это решение."

По данным Reuters, принятие решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за отсутствия единства по этому вопросу среди стран - членов Евросоюза могут перенести на март.

Между тем Украина продолжает выполнять рекомендации Еврокомиссии для вступления в Евросоюз. Так, Верховная Рада поддержала законопроекты, необходимые для дальнейшей евроинтеграции.