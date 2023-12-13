Депутаты Европарламента призывают Европейский совет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС на своем заседании 14-15 декабря.

Об этом говорится в резолюции Европейского парламента.

По их словам, при условии, что будут предприняты определенные шаги по реформированию, переговоры о вступлении следует также начать с Боснией и Герцеговиной, а Грузии следует предоставить статус кандидата.

Депутаты Европарламента приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС также без промедлений принять рамки переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, связанные с каждой из стран-кандидатов, с целью быстрого начала переговоров о вступлении, говорится в резолюции.

ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров о вступлении в ЕС к концу этого десятилетия, подчеркивают члены Европарламента.

Однако, по их словам, ускоренного процесса вступления в ЕС быть не должно.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину не готовой к вступлению в ЕС, но обещает не блокировать начало с ней переговоров на грядущем голосовании.

Вступление Украины обещала блокировать Венгрия. Против также высказывалась Австрия.