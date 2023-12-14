Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС "не предать" веру в Европу.

Об этом он сказал видеосвязи на саммите, где рассматривают вопрос членства Украины и выделения ей 50 млрд евро, передает The Guardian.

"Этот день войдет в историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует всё. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал. Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которые сама же подготовила", - цитирует Зеленского.

По его мнению, Украина выполнила свою домашнюю работу для вступления.

"Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой. ​В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства", - заявил президент Украины.

Он призвал Европу выполнить свои обещания.

"Я прошу вас сегодня об одном – не предайте народ и его веру в Европу. ​Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому Союзу выжить? ​Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пасс от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую – и единственную – победу в году. Европа должна победить, соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение", - заявил Зеленский.

При этом секретарь СНБО Данилов заявляет, что Украина не будет считать "концом света" возможное вето по вступлению в ЕС со стороны Венгрии.

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом света", - заявил Данилов.

Напомним, что 14 декабря в Брюсселе начался двухдневный саммит Европейского совета. На нем будут обсуждать выделение Украине 50 млрд евро и начало с ней переговоров о вступлении в ЕС.

Саммит запланирован на два дня, 14 и 15 декабря, но СМИ не исключают, что саммит Совета Евросоюза по Украине затянется до субботы.

Главная интрига - заблокирует ли Венгрия выделение Украине 50 млрд евро и старт переговоров о вступлении в Евросоюз.