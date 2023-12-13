Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перейти в оборону Украину вынуждает не ситуация на поле боя, а зима. Так он прокомментировал статью New York Times, в которой американцы советуют Украине перейти к обороне и окопаться.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Норвегии.

"Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов. По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил сенаторам, что без дополнительной помощи война в Украине станет "гораздо более жестокой", а ВСУ "неизбежно уступит позиции своему решительному и хорошо вооруженному противнику".

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.