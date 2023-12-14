В преддверии сегодняшнего саммита Совета ЕС Венгрия все еще намерена блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Мы установили семь условий, сопровождавших статус кандидата Украины. И по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены. Нет причины что-либо обсуждать, есть смысл к этому вернуться, когда Украина выполнит все", – завил венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан предложит установить с Украиной стратегическое партнерство вместо членства в ЕС. Не блокировать вступление Украины в ЕС Орбана призывал один из лидеров венгреской общины в Закарпатье. Но премьер Венгрии ответил, что это несвоевременно, потому что Еврокомиссия не смогла должным образом подготовить их к предстоящему заседанию Европейского совета.

По данным Bloomberg Евросоюз решил выделить Венгрии заблокированные ранее €10 миллиардов. Незадолго до этого сегодня же издание Reuters сообщало, что Еврокомиссия снова заморозила выделение Венгрии 10 млрд евро.

После того, как премьер Венгрии Виктор Орбан продолжил говорить, что будет блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС и выделение ей помощи, а его помощник заявил, что Венгрия хочет получить 30 млрд евро, Еврокомиссия "отреагировала дальнейшим повышением ставок".