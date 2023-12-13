Премьер Венгрии Виктор Орбан предложит ЕС вместо начала переговоров о вступлении Украины, установить с ней отношения стратегического партнерства.

Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

Не блокировать вступление Украины в ЕС Орбана призывал один из лидеров венгреской общины в Закарпатье. Но премьер Венгрии ответил, что это несвоевременно, потому что Еврокомиссия не смогла должным образом подготовить их к предстоящему заседанию Европейского совета.

"Поэтому мы предложим, чтобы вместо юридически сложного членства Европейский союз стремился установить с Украиной стратегическое партнерство", - ответил Орбан в письме, передает агентство MTI.

"Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", – подытожил Орбан.

Ранее Politico сообщал, что Урсула фон дер Ляйен рискует потерять должность главы ЕК, если пойдет на уступки Орбану. Летом следующего года состоятся выборы в Европарламент.

После этой публикации Венгрия заявила, что готова отозвать вето на помощь Евросоюза Украине в обмен на деньги. Балаш Орбан подчеркнул, что Венгрия хочет получить около 30 миллиардов евро от Евросоюза. Венгрия по-прежнему выступает против полного четырёхлетнего плана помощи Украине и предпочитает, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование только на ближайший год и без внесения поправок в бюджет.