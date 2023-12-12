Урсула фон дер Ляйен рискует летом потерять должность главы Еврокомиссии, если сейчас пойдет на уступки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану для того, чтобы разблокировать решения по поводу Украины.

Так считают источники газеты Politico.

Летом следующего года состоятся выборы в Европарламент.

Если сейчас ЕК попытается договориться с Венгрией о поддержке Украины, разблокировав для нее дополнительные средства из фондов ЕС и дав старт переговорам о вступлении в Евросоюз, это может облегчить ситуацию в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе это может подорвать ЕС, "разозлить" Европарламент в преддверии выборов и привести к кадровым изменениям в высшем руководстве ЕС, в том числе и к замене фон дер Ляйен.

Хотя официально она пока о желании пойти на второй срок не объявляла.

Напомним, вчера высокопоставленный европейский дипломат заявил, что в Евросоюзе не понимают планов премьера Венгрии, блокирующего Украину на пути в ЕС.

Ранее мы писали, что в Венгрии заявили, что Украина не получит деньги Евросоюза, пока их не получит Будапешт.