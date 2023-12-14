В четверг, 14 декабря, в Брюсселе начался саммит Европейского совета, на котором будут обсуждать выделение Украине 50 млрд евро и начало с ней переговоров о вступлении в ЕС.

Саммит запланирован на два дня, 14 и 15 декабря, но СМИ не исключают, что саммит Совета Евросоюза по Украине затянется до субботы.

Главная интрига - заблокирует ли Венгрия выделение Украине 50 млрд евро и старт переговоров о вступлении в Евросоюз. Если решение по Украине будет принято, то ЕС приступит к рассмотрению заявок других кандидатов в члены.

Напомним, что оба этих пункта - выделение Украине 50 млрд евро и начало переговоров о вступлении в ЕС - обещала блокировать Венгрия. В Венгрии считают, что сейчас безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее мы писали о том, что в МИД Украины заявили, что Украина за месяц выполнила условия для начала переговоров о членстве в ЕС, рассчитанные на четыре месяца.

Также мы писали, что в октябре саммит Евросоюза не согласовал программу помощи Украине на 50 млрд евро.

И о том, что ЕС планирует финансировать Украину в обход общего бюджета из-за позиции Венгрии.