Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Зеленским в четверг, 14 декабря.

Об этом сообщил сам Туск во время краткого интервью по прибытию в Брюссель на саммит "Евросоюз - Западные Балканы".

"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Ещё будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины). Возможно, радость - это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", - сказал Туск.

Ранее Дональд Туск сделал первое заявление об Украине после назначения премьером Польши. Польский премьер заверил, что на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе он намерен убеждать другие страны объединиться в помощи Украине.

"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации", - заявил Туск в польском парламенте.

Мы также сообщали, что Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу с Украиной. По словам лидера тогдашней оппозиции, он намерен действовать в интересах польских перевозчиков, но при этом разрешить проблемы так, чтобы блокада границы полностью прекратилась.