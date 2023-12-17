В результате очередного российского обстрела в центре Херсона погиб 81-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

"В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина. Его тело обнаружили сегодня утром. Уже установлен человек. Погибшему недавно исполнился 81 год", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали 97 снарядов.

Обстрелы зафиксированы в Херсоне, Приднепровском, Садовом и Антоновке.

Напомним, в ночь на 17 декабря российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов" и одну управляемую ракету Х-59. Силы ПВО сбили все цели.

В Одесской области в результате падения обломков погиб мужчина. Обломки упали на частный жилой дом в Одесском районе. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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