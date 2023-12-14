РФ намерена продолжать войну до 2026 года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр.

Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в разведке.

По информации издания, до конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года планируется наступать далее на запад до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

На Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.

На днях депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что по итогам войны в Конституцию России включат Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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