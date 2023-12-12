Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что по итогам войны в Конституцию России включат Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Об этом депутат сказал телеканалу "Крым 24".

Также он упомянул Запорожскую область, которую в Конституцию РФ уже включили.

"Для меня изменения очевидны – это включение в состав Российской Федерации ряда новых регионов: Киевский, Одесский, Запорожский, Днепропетровский и Харьковский", – сказал Милонов.

Законодатель добавил, что российская Конституция "дает огромные возможности для развития".

Напомним, 3 октября прошлого года Госдума РФ единогласно ратифицировала "договоры" о "включении в состав РФ" Запорожской, Херсонской областей, "ЛНР" и "ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что "в РФ с сегодняшнего дня 89 субъектов".

На следующий день Совет Федерации России одобрил ратификацию "договоров" о принятии в состав России аннексированных областей Украины. Решение тоже было принято единогласно.

А 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.