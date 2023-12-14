У России сегодня нет планов по ведению войны в 2025 году. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в рамках дискуссионной панели проекта "Новая страна".

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", – заявил глава ГУР.

По его словам, Россия проблемы, "в том числе с ресурсами, потому что война очень дорогая".

"Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они – за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", – добавил Буданов.

Таким образом главный разведчик Украины ответил на публикацию немецкой Bild, которая сегодня сообщила, что Москва имеет план войны до конца 2026 года.

По информации издания, до конца 2024 года Москва планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года планируется наступать далее на запад до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

На Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег на Херсон или Одессу.

Известно, что на днях депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что по итогам войны в Конституцию России включат Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.