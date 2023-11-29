В НАТО отрицают, что у главкома ВСУ Валерия Залужного нет плана войны на следующий год.

Об этом украинским журналистам в Брюсселе анонимно заявил военный высокопоставленный чиновник НАТО.

"То, как генерал Залужный описал ситуацию (вероятно, имеется в виду статья в журнале The Economist, где главком писал о тупике на фронте - Ред.) – является точным. Но, в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым – это также правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план. Но воплощение этого плана – чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", – заявил он.

Напомним, недавно народные депутаты президентской фракции Давид Арахамия и Марьяна Безуглая заявили, что плана дальнейшей войны у украинского военного командования нет. Безуглая из-за этого призвала Залужного уйти в отставку.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в начале ноября говорил, что у Украины есть план по ведению военных действий на следующий год.