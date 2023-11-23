Главком ВСУ Валерий Залужный впервые принял участие в заседании "Рамштайна", о чем сообщил в своем тг-канале.

"Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Заметил, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируема… Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время", – написал главком.

Напомним, недавно Залужный в интервью The Economist заявил о тупике на фронте.

Один из главных посылов Залужного - "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас (Украину и Россию - Ред.) в тупик", - сказал он.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно изобрести что-то принципиально новое. Как когда-то китайцы изобрели порох", - заявил главком ВСУ.

В свою очередь Владимир Зеленский так не считает.

"Да, люди устали. Но в целом наши люди готовы защищаться, как и в первые дни", - заявил Зеленский.

После чего подтвердил возникновение разногласий между ним и главкомом ВСУ.