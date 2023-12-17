В ночь на 17 декабря российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов" и одну управляемую ракету Х-59. Силы ПВО сбили все цели.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы сбиты 20 "шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" – не достигла своей цели. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины" - говорится в сообщении.

Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области сбили 9 "Шахедов". Обломки упали на частный дом.

Обломки упали на частный жилой дом в Одесском районе. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар.

"Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Кипер.

Напомним, что вчера россияне запустили по Украине более 30 ударных дронов.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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