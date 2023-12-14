Россияне пытаются изучить и измотать систему украинской ПВО.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспресо".

Таким образом она прокомментировала участившиеся воздушные тревоги.

"Готовясь к применению ракет в более массированном объеме, вероятно, россияне изучают маршруты для ракет, способы нашего реагирования и степень нашей готовности. Враг применяет разные способы для этого, в том числе фальшивые цели", – заявила Гуменюк.

Напомним, что сегодня днём Киев, Киевская область и Староконстантинов Хмельницкой области подверглись ракетной атаке. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что по Староконстантинову россияне запустили ракеты "Кинжал".

А сегодня ночью "Шахеды" атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области. Также был нанесен удар предположительно ракетами С-300 по Миролюбовке в Херсонской области, где разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами дома погибла пожилая женщина. Повреждены учебное заведение и амбулатория.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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