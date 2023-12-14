В Киеве и в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Незадолго до взрывов в третий раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что по Староконстантинову был нанесен удар - россияне запустили ракеты "Кинжал". О последствиях атаки он не сообщил. Более того: заявил, что о последствиях прилетов "Кинжалов" впредь рассказывать не будут.

"Пусть враг сам делает выводы, куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией", - сказал Игнат.

В Хмельницкой ОВА уточнили, что в ходе атаки произошло два взрыва: первый прогремел в Староконстаниновской общине, где расположен аэродром, второй - в районе Миролюбненской общины.

"По имеющейся в настоящее время информации, пострадавшие и разрушения в обоих случаях не зафиксированы", - сообщает ОВА.

В Киевской ОВА рассказали, что область атаковали ракетами. Информации о пострадавших и повреждениях тоже нет.

Аэродром в Староконстантинове часто становится целью ракетных атак россиян с самого начала полномасштабного вторжения.

На инфографике показано время подлета "Кинжалов" к разным городам Украины.

Напомним, в ночь на 14 декабря россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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