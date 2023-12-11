Тревога из-за ослабления вооруженных сил и пустых арсеналов в Европе растет.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Сокращение бюджета и разрушение оружейной промышленности привели к опустошению вооруженных сил. Вторжение России в Украину раскрывает риски", - говорится в статье.

В частности, у армии Британии, ведущего военного союзника США в Европе, есть на вооружении всего около 150 танков и, возможно, дюжина исправных дальнобойных артиллерийских орудий.

У Франции - менее 90 единиц тяжелой артиллерии - примерно столько РФ теряет ежемесячно в Украине.

Армии Германии хватает боеприпасов на два дня боя.

У Дании нет ни тяжелой артиллерии, ни подводных лодок, ни систем ПВО.

Десятилетиями страны Запада мирились с ослаблением своих армий, поскольку рассчитывали на США, которые на 70% финансировали НАТО.

Однако тревога растет по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию, а понимание потенциальной угрозы Европе со стороны РФ вновь возникает после почти двух лет боев в Украине, пишет WSJ.

Напомним, накануне глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США остался всего один миллиард долларов финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, которые ранее отправлялись Украине.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".